Gibt es bald ein Liebescomeback von Sophia Thomalla (28) und Till Lindemann (54)? Eigentlich ist die Schauspielerin aktuell angeblich mit Gavin Rossdale (52) liiert. Am Wochenende wurde sie allerdings mit ihrem Ex auf einem Berliner Weihnachtsmarkt gesichtet und heizte damit wieder die Gerüchteküche um eine Beziehungsreunion an. Auch ihr Ziehvater Sven Martinek sieht da durchaus Potenzial: "Ich liebe Till und Sophia. Die passen wunderbar zusammen. Mehr sage ich dazu nicht", erklärt er im Promiflash-Interview bei der José Carreras Gala.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de