Single-Männer, haltet euch fest: Die Bachelorette geht im kommenden Jahr tatsächlich in eine neue Runde! In einem traumhaften Ambiente sucht eine neue Rosenkavalierin ihren Mr. Right. Zwar ist die Identität der geheimnisvollen Unbekannten noch topsecret, dennoch haben Junggesellen ab sofort die Möglichkeit, sich anzumelden!