"Nach sechs Jahren wieder eine Goldene Schallplatte", mit diesen Worten feierte der Noch-Ehemann von Sarah Lombardi (25) die Auszeichnung auf seinem Instagram-Account. Das letzte Mal, dass der Kappen-Liebhaber so einen Erfolg feiern durfte, war 2011. In diesem Jahr schoss Pietro mit seiner Debütsingle "Call My Name" an die Chartspitze und bekam dafür sogar die Platin-Schallplatte. Der frühere Castingshow-Teilnehmer weiß auch, wem er seinen erneuten Verkaufshit zu verdanken hat: seinen Fans! "Danke für den Support. Danke an all die, die niemals aufgehört haben, an mich zu glauben. Ich liebe euch", ließ er seine Fans via Social Media wissen.