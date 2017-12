"Ich stand kurz davor, das Zeitliche zu segnen", erklärte die 43-Jährige im Bunte-Interview. Der Grund seien ihre Schönheits-Operationen gewesen: "Die OPs im Februar waren an empfindlichen Stellen, die Wunden am Bauch und an den Oberschenkeln platzten wieder auf und ich bekam eine schwere Blutvergiftung." Trotz dieser schrecklichen Erfahrung plane sie bereits die nächsten Eingriffe, die allerdings harmloser verlaufen sollen. "Ich möchte mir das Gesicht straffen lassen und einen runderen Popo. Meiner ist so flach." Das Skalpell soll aber angeblich nicht mehr zum Einsatz kommen. Sie wolle sich besagte Körperstellen diesmal aufspritzen lassen.