Das Ex-Pornosternchen Mia Julia (31) hatte einen komischen Start ins Sexleben! Backstage während ihres "Geile Zeit"-Tournee-Zwischenstopps in Berlin verrät die 31-Jährige, wie chaotisch ihr erstes Mal war. Als es zur Sache gehen sollte, hatten die beiden unerfahrenen Teenies nämlich keine Kondome. Im Promiflash-Interview gibt die Blondine noch mehr intime Details preis: "Ich wusste, dass meine Schwester Kondome bei sich am Schreibtisch hatte. Dann bin ich rüber geschlichen, bin dann da rein im Dunklen, meine Schwester hat mich zusammengeschrien..." Ob sich das Bettdebüt nach all dem Aufwand wohl gelohnt hat?