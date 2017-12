Sie schwelgt im absoluten Mama-Glück: Am 15. Dezember erblickte ihr Sohn Matti das Licht der Welt. Seitdem lässt Anna-Maria Zimmermann (29) ihre Fans immer wieder an den besonderen Situationen als frischgebackene Familie teilhaben. Jetzt zeigte sie sich und ihren Sohn bei einem ganz besonders lauschigen Moment!

Schlafen, essen, kuscheln! So sehen die ersten Wochen im Leben eines glücklichen Babys aus. Anna-Marias Spross ist da keine Ausnahme, wie die 29-Jährige jetzt in ihrer Instagram-Story bewies. Sie postete ein Foto, wie sie ihren kleinen Sohnemann stillt. Offenbar hatte Matti es ziemlich eilig mit der Mahlzeit, denn seine Mama kommentierte den süßen Schnappschuss mit "Huuuuunger"! Die Ex-DSDS-Teilnehmerin und ihr Söhnchen sehen jedoch trotz Kohldampf ziemlich entspannt aus.