Der Kater mag nicht alles an seiner Katze! Kultblondine Daniela Katzenberger (31) entwickelte sich in den letzten Jahren zu einer echten Fashionista – und begeistert immer wieder mit ihren tollen Outfits. Einen kann sie damit aber nicht immer glücklich machen: ihren Mann Lucas Cordalis (50). Im Interview mit Gala verrät Daniela fünf Looks, die der Schlagersänger am liebsten für immer aus ihrem Kleiderschrank verbannen würde. Dazu gehören unter anderem klobige Winterboots, XXL-Pullover und kuschelige Onesies.