Wow – was für ein Hammer-Dekolleté! In einem Traum in Weiß zog Daniela Katzenberger (31) auf dem Red Carpet der McDonalds Charity Gala in München alle Blicke auf sich. Besonderer Hingucker: Danis Mörder-Ausschnitt. Der hat für die Mama der kleinen Sophia (2) mittlerweile echten Seltenheitswert, wie sie an der Seite ihres Mannes, Lucas Cordalis (50), im Promiflash-Interview betonte: "Ich muss sagen, seitdem unsere Tochter auf der Welt ist, sieht er mich viel, viel seltener so mit so einem riesigen Ausschnitt. Das mach’ ich wirklich nur bei ganz besonderen Anlässen und für ihn eigentlich eher weniger."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de