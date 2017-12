Alles okay bei Bonnie Strange (31) und ihrem Leebo Freeman ? Im September machte das Model seine Beziehung zum Hottie aus Großbritannien offiziell. Die beiden sind furchtbar verliebt – das beweisen sie nicht nur im gemeinsamen Liebes-Interview , sondern auch immer wieder in den sozialen Netzwerken – bis jetzt! Weder auf Bonnies noch auf Leebos Instagram -Account sind aktuell private Love-Pics zu finden. Hat sich das Paar etwa getrennt?

Kuschel-Pics und Knutsch-Videos: Wer das Model-Couple verfolgt, weiß, Bonnie und Leebo zeigen ihre Liebe zueinander nur zu gerne in der Öffentlichkeit. Nun sind jedoch all diese Liebesbeweise aus dem Netz verschwunden. Auf dem Instagram -Account der Berlinerin findet sich nur noch ein einziges Foto mit ihrem Boyfriend – und das ist eine Anzeige für einen Lippenstift der Marke "Yves Saint Laurent". Aber nicht nur das: Das schöne Paar folgt sich sogar nicht mehr gegenseitig auf der Fotoplattform.

Vor ihrer Beziehung zu Leebo war die Schönheit mit DJ Psaiko.Dino (32) liiert. Auch dem Musiker entfolgte sie vorm Liebesaus in diesem Jahr auf Instagram. Was meint ihr – deuten die Social-Media-Aktivitäten des Couples auf eine mögliche Trennung hin? Stimmt dazu in der Umfrage unter dem Artikel ab.