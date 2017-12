Er ist auch in der Weihnachtszeit diszipliniert! Ken Duken (38) ist als Schauspieler nicht nur dem deutschen Publikum bekannt: Er durfte mit seiner Rolle in "Inglourious Basterds" bereits Hollywoodluft schnuppern. Auch als Regisseur ist er erfolgreich – für seine vielen Projekte muss er sich auch entsprechend fit halten. Jetzt verriet der sportliche Ehemann von Marisa Leonie Bach, wie er auch in der Weihnachtszeit in Form bleibt.

Das offenbarte Ken jetzt bei der Douglas Charity-Weihnachtsaktion 2017 "Schenken mit Herz" gegenüber Promiflash. Demnach halte der gebürtige Heidelberger einen strikten Ernährungsplan ein. "Ich habe so ein Prinzip, ich esse zehn Tage lang jeweils gesund und einen Tag haue ich dann immer rein", erzählte er in dem Interview. Und das ziehe er auch in der Weihnachtszeit durch – so in etwa jedenfalls: "Das muss ja nicht auf den Tag genau sein. Nur so Pi mal Daumen. Wenn ich meinen Cheatday am 24. habe, was ich haben werde, dann will ich auch eigentlich davor und danach gar nichts mehr essen", berichtete er.