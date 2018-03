Hollywood-Stars, gefeierte Filme und heiße Outfits auf dem roten Teppich – die Berline zieht auch in diesem Jahr wieder Tausende Menschen in ihren Bann. Doch es sind weder die Filme noch die extravaganten Abendroben, weswegen viele Stars in die Hauptstadt kommen – es geht um die Kollegen, die man wiedersieht! "Irgendwie ist die Berlinale ja immer wie eine Art Klassentreffen, man trifft dann immer ganz viele Leute wieder, auf die man sich freut!", erklärte Schauspieler Ken Duken (38) exklusiv gegenüber Promiflash. Auch Sila Sahin (32) brezelte sich für ihre Freunde auf: "Ich hoffe, davon heute Abend sehr viele zu treffen und mich auszutauschen!"



