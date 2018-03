Sie schrecken auch vor schwierigen Themen nicht zurück. Mit "Berlin Falling" setzt sich zum ersten Mal seit dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt Ende des vergangenen Jahres ein Film mit der Angst vor Terror in Deutschland auseinander. Auswirkungen auf die Dreharbeiten hatte die Story aber nicht, wie Tom Wlaschiha (44) – er spielt neben Ken Duken (38) die zweite Hauptrolle – beim Produzentenfest 2017 gegenüber Promiflash zugab: "Man kann nicht so 'nen Film drehen, wenn man die ganze Zeit deprimiert ist. Man muss natürlich auflockern und gucken, dass man einen guten Film macht". Wer den Streifen sehen möchte, muss sich ranhalten: Seit gestern läuft "Berlin Falling" noch bis zum morgigen Samstag deutschlandweit in den Kinos.



