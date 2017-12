Iggy Azalea (27) lässt ihren Gefühlen bei Twitter freien Lauf: "Ich bin so traurig über die Nachricht, dass Jordan gestorben ist. Er war so ein einzigartiger Charakter und er wird von vielen schmerzlich vermisst werden." Die Rapperin arbeitete selbst lange mit Jordan zusammen. Auch One Republic-Frontmann Ryan Tedder (38) ist schockiert über den plötzlichen Tod des 40-Jährigen. "Ein riesiges 'Rest In Peace' an Jordan – ein langjähriger Kamerad in diesem verrückten Musikgeschäft. [...] Gedanken und Gebete an seine Familie, seine Kinder und die maroon 5-Family. Es ist so traurig", twitterte der Sänger. Jordan war seit vielen Jahren der Manager der Band – Adam Levine (38) und Co. äußerten sich bisher nicht zu dem schmerzlichen Verlust.