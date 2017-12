Bei diesem Anblick kommt man direkt in Weihnachtsstimmung! Xmas ist dieses Jahr ein besonderes Fest für Victoria (43) und David Beckham (42). Der Grund: Ihr ältester Sohn Brooklyn (18) hat seine Flügel ausgebreitet und ist für sein Studium nach New York gezogen. Doch für einen Familienbesuch ist der Beckham-Spross nun rechtzeitig zum Fest wieder zurück nach London geflogen. Heiligabend wird der berühmte Clan allerdings nicht in der britischen Metropole verbringen – sondern in einem romantischen Häuschen auf dem Land!