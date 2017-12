Zum Ende des Jahres läuft es bei Schauspieler Hugh Jackman (49) noch mal so richtig gut! Mit "The Greatest Showman" entert er als Zirkuspionier die Kinoleinwand und sorgt mit Gesang und Tanz gerade bei den weiblichen Zuschauern für schmachtende Blicke. Nicht umsonst wurde Hugh 2008 zum "Sexiest Man Alive" gewählt. An diesem Mann scheint einfach alles perfekt, oder? In einem Interview erzählte er jetzt, was nicht ganz so traumhaft an seinem Körper ist!