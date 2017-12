Immer einen lockeren Spruch auf den Lippen: So lieben die Fans Matthias Schweighöfer (36)! Doch war er als Kind auch schon so frech? Seine Mama Gitta Schweighöfer schwelgt beim Roncalli Weihnachtszirkus in süßen Erinnerungen: "Natürlich war der aufgeregt! Wie alle anderen Kinder auch! Wo er noch kleiner war, hat sich mein Partner als Weihnachtsmann verkleidet", lacht die Schauspielerin im Promiflash-Interview.