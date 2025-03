Matthias Schweighöfer glänzt in Serie neben Hollywoodstars

Matthias Schweighöfer (44) ist erneut Teil einer hochkarätigen Besetzung. Nach seiner Mitwirkung an erfolgreichen Projekten wie "Oppenheimer" übernimmt er nun eine Rolle in der neuen Thrillerserie "Vanished". Neben ihm werden Stars wie Kaley Cuoco (39), bekannt aus The Big Bang Theory, und Die Tribute von Panem-Liebling Sam Claflin (38) zu sehen sein. In der Serie geht es laut Deadline um Alice, verkörpert von Kaley, deren romantischer Kurzurlaub eine dramatische Wendung nimmt, als ihr Freund Tom, gespielt von Sam, spurlos während einer Zugfahrt verschwindet.

Neben den namhaften Stars und ersten Details zur Handlung gibt es bereits Informationen zu den schlauen Köpfen im Hintergrund. Die von AGC Television entwickelte Serie wird vollständig von der Produktionsfirma finanziert und gemeinsam mit Deutschlands ARD Degeto produziert. Verantwortlich für die Regie ist Barnaby Thompson, bekannt für "Pixie", der auf ein erfahrenes Team aus Drehbuchautoren und Produzenten setzt. Die Dreharbeiten beginnen am 28. April in Frankreich, vorwiegend an Schauplätzen in Paris und Marseille.

Nicht nur beruflich läuft es für Matthias offensichtlich bestens, auch privat scheint alles im Lot zu sein. Seit über fünf Jahren ist er glücklich mit seiner Partnerin Ruby O. Fee (29) liiert. Die beiden gelten in der Filmbranche als eines der absoluten Traumpaare. Trotz der Herausforderungen, die gemeinsame Projekte mit sich bringen können, meisterten sie diese bis dato souverän. Im Interview mit Bild verriet die Darstellerin: "Wir haben dadurch ganz viel gelernt, nicht nur über unsere Beziehung."

Anzeige Anzeige

Getty Images Sam Claflin, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee, Januar 2025

Anzeige Anzeige