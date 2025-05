Matthias Schweighöfer erobert Hollywood als Synchronsprecher

Matthias Schweighöfer (44) wird jetzt zum Disney-Star: Der beliebte Schauspieler verleiht in der kommenden Pixar-Produktion "Elio" dem intergalaktischen Anführer Tegmen nicht nur in der deutschen Fassung, sondern auch in der englischen Originalversion seine Stimme. Damit tritt Matthias erneut auf eine internationale Bühne – der Animationsfilm startet ab dem 19. Juni 2025 in den deutschen Kinos. Neben Matthias Schweighöfer ist laut Gala auch die Influencerin Manju, im Netz bekannt als "itsmanjuu", Teil des deutschen Synchron-Casts. Die junge Social-Media-Persönlichkeit spricht die temperamentvolle Anführerin Auva. "Elio" erzählt die abenteuerliche Geschichte eines Jungen, der fälschlicherweise als Chef der Erde durch die Galaxien reist und Freundschaften mit Außerirdischen schließt.

Fans von Animationsfilmen dürfen sich auf eine spannende Starbesetzung freuen: Während Matthias als Tegmen glänzt, sind im englischen Original bekannte Stimmen wie Zoe Saldana (46), Shirley Henderson und Brad Garrett (65) zu hören. Die Handlung dreht sich um Elio, einen leidenschaftlichen Weltraumfan, der in ein galaktisches Netzwerk aus verschiedenen Planeten geschleudert wird. Dort nimmt das Chaos seinen Lauf, als er plötzlich für den wichtigsten Vertreter der Erde gehalten wird. Der Film wurde laut Gala von Adrian Molina inszeniert, der sich schon mit dem Publikumshit "Coco - Lebendiger als das Leben!" einen Namen gemacht hat.

Matthias Schweighöfer ist längst nicht mehr nur in deutschen Kinosälen unterwegs. In den vergangenen Jahren konnte er auch international auf sich aufmerksam machen – etwa in "Oppenheimer" oder in seiner Rolle als Synchronsprecher in "Der kleine Prinz" und "Playmobil – Der Film". Der gebürtige Mecklenburger ist für sein humorvolles und ehrgeiziges Auftreten bekannt, was ihm offenbar auch in Hollywood Türen öffnet. Seine Vielseitigkeit zeigt sich sowohl hinter der Kamera als Regisseur als auch vor dem Mikrofon in der Synchronarbeit, bei der er neuen Charakteren immer wieder eine ganz eigene Note verleiht. Der Schritt in die Disney-Welt ist nun wohl ein weiterer Meilenstein seiner Karriere.

Getty Images Matthias Schweighöfer bei "Wetten, dass..?"

Getty Images Matthias Schweighöfer im Januar 2024

