"Herausfordernd und aufwühlend. So fühlt sich mein Leben im Moment an", verrät Mirja in der VOX-Serie 6 Mütter. Kein Wunder: Die Umstellung vom Eheleben in die Unabhängigkeit brachte schließlich auch die ein oder andere Veränderung mit sich. Nicht nur ist sie die meiste Zeit mit ihren beiden Kindern Fayn und Tara alleine, auch die Herausforderung, auf eigenen Beinen zu stehen, ist für die Fashion-Designerin ein ganz neues Gefühl: "Ich habe jetzt ganz andere Lebensumstände, weil ich mich selbst versorgen muss." Während sie sich vorher auch auf die finanzielle Absicherung des Schauspielers verlassen konnte, müsse sie nun mehr arbeiten, um Miete, Nebenkosten und die alltäglichen Ausgaben zu stemmen.