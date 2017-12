In den USA gibt es den sogenannten "Elf on the Shelf"-Brauch. In der Nacht nach Thanksgiving taucht im Haus eine kleine Figur mit rotem Anzug und einer farblich passenden Mütze auf. Weil der Weihnachtsmann keine Zeit hat, zu überprüfen, ob jedes Kind brav war, schickt Santa seine Weihnachtselfen auf die Erde. In jeder Nacht kehren sie zu ihm zurück und erstatten Bericht. Am Morgen darauf tauchen die kleinen Helfer dann an einem anderen Platz im Haus wieder auf. Als sich der weihnachtliche Assistent in Willows Zimmer nicht mehr bewegt hatte, wandte sich das Mädchen beunruhigt an den Mann vom Nordpol: “Santa, ich mache mir Sorgen um Chippy, er sitzt seit drei Tagen auf dem gleichen Platz”, lautete der Brief der Sechsjährigen. Ihre Mama veröffentlichte die Nachricht auf Instagram und gab ihren Fehler zu: Sie hatte vergessen den Elf umzusetzen! Wie sie ihrer Tochter diesen Fauxpas erklärte, verriet die 38-Jährige aber nicht.