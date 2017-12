"Das beste Weihnachten überhaupt", freut sich die werdende Mama an Heiligabend in ihrem Instagram-Upload. Zum Familienfest gönnten sich die werdenden Eltern erholsame Mußestunden in einem Hallenbad eines Schweizer Luxushotels. Der Schnappschuss zeigt sie und ihren Bald-Gatten beim festlichen Planschen – was aber nicht ihr einziges Geschenk bleiben sollte. Mit seinem Wachstum bereitete auch der gemeinsame Familiennachzug seinen Eltern eine große Freude: Fast-Mutti Chiara könnte ihrer Kinderkugel nicht glücklicher entgegenblicken. Auch ihr Liebster verleiht seinem Vaterstolz Ausdruck, indem er ihrer goldenen Mitte einen liebevollen Kuss aufdrückt.