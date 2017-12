Seit dem Showende im Jahr 2006 ist Drew regelmäßig in verschiedenen Produktionen zu sehen. 2007 konnte er beispielsweise eine Hauptrolle in der Dramaserie "Army Wives" ergattern. Dort spielte er in den ersten sechs Staffeln den Soldaten Trevor LeBlanc. Auch im Musikvideo zu dem The Calling-Klassiker "Wherever You Will Go" wirkte der heute 37-Jährige mit. In seiner Filmografie befinden sich außerdem zahlreiche Streifen und Gastauftritte in Serien wie "Navy CIS: Los Angeles". Sein letztes gelistetes Projekt ist der Film "Beyond Brotherhood". Wenn dieser abgedreht ist, hätte der TV-Star also theoretisch Zeit für eine Charmed-Fortsetzung. Diese ist nämlich seit mehreren Jahren immer wieder Thema in Hollywood.