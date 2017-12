Zwei Mal in Folge: Ihre ersten beiden Xmas-Jahre stehen offenbar unter keinem guten (Weihnachts-)Stern! Die ehemalige Verliebt in Berlin-Darstellerin ist sichtlich betroffen, dass ihr Wonneproppen bisher nichts vom besinnlichen Fest der Liebe hatte: Kuschelnd pflegt die liebevolle Neu-Mama ihren Nachwuchs wieder gesund! "Es ist ihr zweites Weihnachten und auch ihr zweites Weihnachten, an dem sie krank ist", schreibt die Wahl-Amerikanerin zu ihrem Mutter-Tochter-Schnappschuss auf Instagram. Da kann man ja nur hoffen, dass es der kleinen Maus bald besser geht, und sie zumindest ins neue Jahr gesund und munter starten kann.