Erst kürzlich verkündete Khloe Kardashian (33) ihre allererste Schwangerschaft. Via Social Media teilte der Reality-TV-Star seinen wachsenden Babybauch und setzte so monatelangen Spekulationen ein Ende. Auf welches Geschlecht sich die Jeans-Unternehmerin und ihr Freund, Basketballprofi Tristan Thompson (26), freuen dürfen, gab das Couple noch nicht preis. Jetzt verriet die werdende Mama aber, dass sie sich bereits im sechsten Monat befindet.

Erst gestern ließ Khloe Fans einen Blick auf ihre Babykugel erhaschen. In einem Clip, der auf der glamourösen Weihnachtsfeier im Haus ihrer Mutter Kris Jenner (62) entstand, hielt Khloe ihren noch recht unauffälligen Bauch in die Kamera ihrer großen Schwester Kim. Was meint ihr – wann verrät Khloe das Geschlecht ihres Babys? Stimmt dazu in der Umfrage unter dem Artikel ab.