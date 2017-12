Wenn sie etwas will, dann holt sie es sich! Und jetzt will sie sterben! Paralympics-Star Marieke Vervoot kann die Schmerzen einfach nicht mehr ertragen. Bereits im August 2016 gab die Goldmedaillen-Gewinnerin ein erschreckendes Interview , indem sie klar machte, dass sie intensiv über Sterbehilfe nachdenke. Jetzt hat Marieke scheinbar endgültig mit dem Leben abgeschlossen.

"Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr leiden", erklärte die Sportlerin gegenüber der englischen Zeitung The Telegraph. Durch Euthanasie möchte die gerade mal 38-Jährige ihrem Leben jetzt ein Ende setzen. Seit 2000 ist sie aufgrund ihrer Tetraplegie-Erkrankung an den Rollstuhl gebunden. Diese Form der Lähmung betrifft alle vier Gliedmaßen, und wie die Handbikerin nun erklärte, seien auch ihre Augen mittlerweile betroffen. Außerdem könne sie abseits von Pudding kein Essen mehr zu sich nehmen, ohne sich anschließend zu übergeben. Das könne sie nun nicht mehr ertragen: "Ich werde immer depressiver. Ich hatte diese Gefühle vorher noch nie. Ich weine sehr viel", beschreibt sie den Verlust ihres Lebenswillens. Die Sportlerin leide auch immer häufiger an schlimmen Krampfanfällen. "Es sind keine epileptischen Anfälle, aber meine Körper schreit", erklärte sie ihren Entschluss.