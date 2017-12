ESC-Chancen durch Castingshow? Nach der Schlappe im vergangenen Jahr hat Deutschland im kommenden Mai wieder die Möglichkeit, um den Eurovision Song Contest -Sieg zu kämpfen. Welcher Künstler dafür gegen Europas Musikstars antreten darf, stellt sich im Vorentscheid "Unser Song für Lissabon" am 22. Februar heraus. Die sechs Kandidaten dafür sollen aber bereits feststehen. Und gleich drei von ihnen wurden durch The Voice bekannt!

Offiziell will die ARD die Kandidaten zwar erst in dieser Woche bekannt geben. Wie die Bild-Zeitung aber bereits berichtet, sollen unter anderem drei Castingshow-Teilnehmer um die ESC-Teilnahme kämpfen. Natia Todua konnte sich erst vor zwei Wochen den "The Voice of Germany"-Sieg holen, jetzt soll auch sie es schon auf den europäischen Gesangswettbewerb abgesehen haben. Dafür müsste sich die Georgierin aber gegen ihre "The Voice"-Vorgänger Ivy Quainoo (Siegerin 2012) und Michael Schulte (3. Platz 2012) durchsetzen. Weitere Konkurrenz sollen die drei von der Soul-Rockband Steal a Taxi, dem Sänger Rick Jurthe und der erfolgreichen Volksmusikgruppe VoXXclub bekommen.