"Natia ist absolut für den ESC gemacht und würdig, Deutschland zu vertreten" , schwärmte Jürgen im Interview mit Bild am Sonntag . Die Georgierin erfülle seiner Meinung nach alle Voraussetzungen, um den Sieg zu holen: "Sie ist locker, nicht verschroben, zeitgemäß und vor allem international." Jürgen ist sich sicher: Natia fehle nur noch der richtige Titel, dann könne ihre Weltkarriere starten!

An Songs würde es nicht scheitern: Das Au-Pair-Mädchen arbeitet ab Februar an ihrer ersten eigenen Platte! "Es gibt schon ein paar Ideen. Ich habe auch selbst Lieder geschrieben", erklärte Natia. Die 21-Jährige würde auf jeden Fall antreten, wenn sie die Chance dazu hätte. Sie wäre nicht die erste "The Voice"-Siegerin, die für Deutschland beim ESC ihr Glück versucht. Jamie-Lee Kriewitz (19) trat 2016 auf der großen Bühne auf – belegte aber leider nur den letzten Platz.