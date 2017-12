Kaum ein DSDS-Sieger kann sich so lange an der Spitze halten, wie Pietro Lombardi (25). Mit seinem Megahit “Señorita” stürmte er zusammen mit Kay One (33) im vergangenen Sommer noch die Charts. Aber was ist sein Erfolgsgeheimnis? Ex-Jurorin Fernanda Brandao (34) erzählt Promiflash, was ihren ehemaligen Schützling so besonders macht: "Weil er etwas sehr Natürliches hat, was Authentisches, Unverfälschtes.”