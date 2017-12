"Das Meer ruft … wir kommen", schreibt die überglückliche Neu-Mama auf Instagram. Die 27-Jährige ist völlig überwältigt von ihren Gefühlen und versucht, all ihre Emotionen in Worte zu fassen. "Mit Emil-Ocean fest in meinen Armen und meiner großen Liebe an meiner Seite geht das Abenteuer weiter", schwärmt die ehemalige Profi-Surferin. Janni genießt es in vollen Zügen, jeden Tag etwas Neues zu sehen – sie liebt die Erlebnislust! "Es ist so unglaublich spannend, ins Ungewisse zu springen und an Orte zu kommen, wo man noch nie zuvor war", schreibt die gelockte Blondine ganz enthusiastisch weiter.