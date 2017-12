Angefangen hatte alles damit, dass dem Musiker Homophobie vorgeworfen wurde, die er in seinen Songtexten verbreiten würde. Eminem wollte das aber nicht auf sich sitzen lassen und fand in Elton einen Unterstützer: "Als dir dieser Scheiß angedichtet wurde, habe ich nur gedacht 'Dafür stehe ich nicht, das ist Blödsinn.' Ich musste dich verteidigen." Mit ihrer gemeinsamen Performance setzten die beiden nicht nur ein klares Zeichen, sondern gingen so auch in die Musikgeschichte ein.