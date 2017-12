Transgender-YouTuberin Jolina Mennen hat sich im Laufe der Jahre ganz schön verändert: Durch zahlreiche Operationen wurde sie immer weiblicher. Inzwischen lebt sie glücklich als Frau – und das merkt man auch an ihren Videos: "Ich sehe einfach aus wie die Frau, die ich immer sein sollte und dementsprechend muss ich nicht mehr so eine Illusion oder so kreieren", erzählte Jolina im Promiflash-Interview. "Mittlerweile sehen die Leute das wahre Ich, die echte Jolina und alles andere ist halt Vergangenheit!" Die nächste OP ist auch schon in Planung: Die Vloggerin lässt sich nämlich bald die Brüste machen!