Zu viel Blut: Diese "Gladiator II"-Szene kürzte Ridley Scott

Fast 25 Jahre nach dem ersten "Gladiator"-Film bringt der Regisseur Ridley Scott (87) nun die Fortsetzung "Gladiator II" ins Kino. Auch dieses Mal bietet der Streifen spektakuläre Kämpfe im römischen Kolosseum – doch an einer Stelle wurde es dem Filmemacher wohl zu bunt. Mark Bakowski, verantwortlich für die visuellen Effekte, spricht im Interview mit IndieWire über die Arbeit am ersten Gladiatorenkampf des Films. Protagonist Paul Mescal (28) hat es hier mit aggressiven Pavianen zu tun. Mark erzählt: "Ich erinnere mich, dass ich an einem Punkt ziemlich zufrieden war. Aber dann kam [Ridley] und sagte, da sei zu viel Blut – was meiner Meinung nach schon eine ganz schöne Leistung ist, denn er ist nicht gerade abgeneigt, Blut in seinen Aufnahmen zu zeigen. Aber er sagte: 'Das ist dann doch etwas zu blutig.'"

Schon vor Monaten kündigte Ridley an, mit den Actionszenen nicht gegeizt zu haben. "Wir beginnen den Film mit der wahrscheinlich größten Actionsequenz, die ich je gedreht habe", verriet er im Gespräch mit Empire. Für diese und weitere Szenen griff er auf modernste Technologie zurück. Für die Nahkampfszenen wurden Stuntleute eingesetzt, um das Muskelspiel der Darsteller bestmöglich einzufangen. Diese wurden im Anschluss am Computer durch animierte Tiere ersetzt. "Computerisierung und künstliche Intelligenz – das muss man sich zu eigen machen", meinte der Macher von Filmen wie "Napoleon" und "Blade Runner".

Der Aufwand scheint sich gelohnt zu haben: An den Kinokassen legte der Blockbuster einen beeindruckenden Start hin. Aktuell hat der Streifen international bereits die 300-Millionen-Euro-Marke geknackt. Doch mit dem Erfolg von "Gladiator II" bietet sich dem Briten noch eine weitere Chance: Wenige Millionen trennen Ridley von einem seine Karriere überspannenden Gesamteinspielergebnis von fünf Milliarden US-Dollar. Das schafften vor ihm nur sieben Filmemacher: Steven Spielberg (77), James Cameron (70), die Russo-Brüder, Michael Bay (59), Peter Jackson (63), David Yates (61) und Christopher Nolan (54).

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Cast von "Gladiator II" bei der Premiere im November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Denzel Washington, Ridley Scott und Paul Mescal bei der "Gladiator II"-Premiere

Anzeige Anzeige