Jetzt schießen die Kardashians zurück! Der Rechtsstreit zwischen Blac Chyna (29) und dem Kardashian-Jenner-Clan nimmt immer neue Züge an. Das Curvy-Model klagt aktuell gegen die Familie seines Ex Rob Kardashian (30). Er soll zusammen mit seiner Mutter Kris (62) und seiner Schwester Kim (37) die Realityshow der zweifachen Mutter sabotiert haben. Diese Anschuldigungen will die berühmte Fernsehfamilie jetzt nicht mehr länger auf sich sitzen lassen und geht gegen die Anklage vor.