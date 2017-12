Pechsträhne für die Geissens ! Weihnachten verbrachte die beliebte Millionärsfamilie in dem französischen Skiort Valberg. Gegen die dortigen Schneemassen kam ihr Geländewagen aber irgendwann nicht mehr an und gab pünktlich zu Heiligabend den Geist auf. Silvester wollten die vier nun eigentlich im sonnigen Dubai verbringen. Doch auch daraus wird jetzt wohl nichts: Ihr Flug wurde gestrichen – und das brachte Carmen Geiss (52) mächtig auf die Palme!

Die Schlagersängerin war wegen der Stornierung außer sich und machte ihrem Ärger auf Facebook Luft. Dabei ging es ihr gar nicht so sehr um ihr eigenes Reisepech, sondern vielmehr um ihre Mitreisenden: "Was mir aber am Herzen liegt und mich etwas beschäftigt, sind die Hunderten von Menschen, die auf derselben Maschine gebucht waren und jetzt schauen müssen, wo sie wegen eines politischen Problems ihr neues Jahr feiern sollen!" Carmen spielte damit auf die Einstellung des Flugverkehrs zwischen Tunis und Dubai an. Hintergrund des Ganzen ist die Angst des nordafrikanischen Staats, seine eigenen Landsleute könnten einen Terroranschlag in den Vereinigten Arabischen Emiraten verüben wollen.