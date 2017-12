Was haben Helene Fischer (33), Phil Collins (66) und Herbert Grönemeyer (61) gemeinsam? Sie alle brachten unter anderem die erfolgreichsten Alben in Deutschland aller Zeiten heraus! Der Musikexpress veröffentlichte jetzt die Top 20 der Überflieger-Platten. Einer der Künstler darf sich sogar gleich zwei Mal auf das Siegertreppchen stellen – wer ist der absolute Abräumer?

Platz eins und Platz drei gehen an Herbert Grönemeyer! Sein Album "Mensch", aus dem Jahr 2002, verkaufte sich hierzulande 3,15 Millionen Mal und erlangte ganze 21 Mal Goldstatus. Der Kultmusiker versuchte darin den Verlust seiner Frau und seines Bruders zu verarbeiten – sie beide starben innerhalb kurzer Zeit. Auf dem untersten Treppchen ist sein Klassiker "4630 Bochum". Dieses 1984 erschienene Werk ging mittlerweile 2,75 Millionen Mal über die Ladentische und verhalf dem heute 61-Jährigen zum Durchbruch. Noch heute gilt seine Ode an die Ruhrgebietsstadt als absolute Heimathymne.

Zwischen den Grönemeyer-Alben: Phil Collins! Der britische Weltstar belegt mit "...But Seriously" aus 1989 den zweiten Platz. Nicht nur international erzielte er damit Mega-Erfolge, auch die Deutschen kauften drei Millionen Exemplare. Und auch den vierten Rang belegt der Sänger – gemeinsam mit seiner Band Genesis. "We Can't Dance" von 1991 steht bei 2,5 Millionen Deutschen im Plattenschrank.