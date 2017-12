Vor genau 15 Jahren schlüpfte Ulrike Frank (48) bei GZSZ das erste Mal in die Rolle von Katrin Flemming! In dieser langen Zeit hat die knallharte Geschäftsfrau für viel Trubel gesorgt. Sie plante eine Intrige nach der anderen und machte mehr als deutlich, wer im Kiez das Sagen hat. Immer an ihrer Seite: Dr. Joachim Gerner, gespielt von Wolfgang Bahro (57). Zusammen sind sie ein unschlagbares Team. Da ist es auch kein Wunder, dass die beiden in Ulrikes Debüt-Szene im Bett landeten! Im Interview mit Promiflash sprach die Schauspielerin über die heiße Liebesnacht!

WENN Wolfgang Bahro und Ulrike Frank

Katrin tauchte 2002 bei einer Silvesterparty in der Serie auf und angelte sich Bösewicht Jo Gerner. "Ich glaube, die Szene, wo wir dann in der Silvesternacht diese Affäre ausleben, kam sehr schnell und so gut kannten wir uns nun auch noch nicht", erzählte Ulrike. Für den damaligen GZSZ-Neuling bedeutete der gewagte Stoff anfangs zwar jede Menge Aufregung, aber die löste sich ganz schnell in Luft auf: "Mit Wolfgang hat das super geklappt, weil wir uns einfach von Anfang an super verstanden haben."

RTL / Rolf Baumgartner Wolfgang Bahro und Ulrike Frank bei GZSZ

In den vergangenen 15 Jahren kippte die Stimmung bei Katrin und Gerner dann immer wieder. Mal lagen sie sich in den Armen – mal bekriegten sie sich. Die beiden verbindet bis heute eine Hassliebe. Würdet ihr euch wünschen, dass die toughe Geschäftsfrau und der Anwalt das neue GZSZ-Traumpaar werden? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab!

RTL / Rolf Baumgartner Katrin (Ulrike Frank) und Gerner (Wolfgang Bahro) auf dem Standesamt

