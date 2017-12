Jennifer Frankhauser (25) hat ihren Lebenswillen noch lange nicht eingebüßt. Trotz der vielen Schicksalsschläge , die sie dieses Jahr ertragen musste, versucht sie sich zurück ins Leben zu kämpfen. Im Frühjahr verlor die Sängerin plötzlich ihren Vater. Wenig später verstarb auch ihr Manager. Auch der Streit mit ihrer Schwester Daniela Katzenberger (31) und die Trennung von ihrem Freund zerrten an Jennys Nerven. Jetzt beweist sie mit diesen berührenden Worten: Sie ist zurück und steht zu sich selbst!

Ein Instagram-Bild betitelte sie mit einem emotionalen Statement: "Es ist okay Angst zu haben. Aber geh da raus, öffne dich, liebe, hasse, mache Fehler, lerne und werde mit jedem Schritt, den du machst, stärker." Neben Mutter Iris (50) stehen der 25-Jährigen auch ihre zahlreichen Fans zur Seite: "Du bist so eine liebe Person. Einfach Perfekt. Bleib einfach so, wie du bist", schreibt eine Followerin. Das freut Jenny: "Du glaubst gar nicht, wie schön das ist zu hören, dass ich dir und vielleicht ein paar Menschen da draußen etwas Mut machen kann" , bedankte sie sich.