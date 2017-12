Sexy Angriff gegen den Liebeskummer! Erst seit ein paar Tagen ist bekannt, dass Sylvie Meis (39) und ihr Verlobter Charbel Aouad schon seit Oktober kein Paar mehr sind. Statt sich zu Hause zu verkriechen, ergreift die hübsche Niederländerin die Flucht nach vorne. Am Strand von Miami zeigt sie ihrem Ex, welchen Traumbody er sich entgehen lässt!

Die Unternehmerin urlaubt über Silvester mit Freunden im US-Sonnenstaat Florida. Schon bei ihrer Ankunft am Flughafen in Miami gibt sie sich gut gelaunt und schenkt sogar den wartenden Paparazzi ein Lächeln. Von Frust und Trübsal keine Spur bei der Blondine. Am Strand legt Sylvie dann noch eins drauf: Egal ob im Wasser oder an Land auf der Sonnenliege – die Beauty setzt ihre heißen Kurven gekonnt in Szene. Zeigt sie ihrem ehemaligen Traummann damit etwa, was er sich durch die Lappen gehen lässt? Immerhin ist das nicht der erste laszive Auftritt der Powerblondine nach der Trennung!