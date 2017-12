Splash News / AM

Nachdem die Blondine am Weihnachtsfest bei ihrer Familie Kraft tanken konnte, gönnt sie sich jetzt einen Silvesterurlaub mit ihren Freunden in Miami. Bei der Ankunft am Miami International Airport wurde Sylvie von Paparazzi erwischt und schenkte den Fotografen ein strahlendes Lächeln. Anstatt Trübsal zu blasen, lachte die 39-Jährige den Trennungsschmerz einfach weg. Gut gelaunt schob sie einen voll beladenen Kofferwagen durch den Terminal. Ihre Vorfreude auf den bevorstehenden Erholungsurlaub teilte der TV-Star zuvor bereits mit einem kleinen Schnappschuss aus dem Flieger mit seinen Fans.