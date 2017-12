Da fühlt sich einer in Gruselfilmen aber wohl! Durch den Serienkracher Stranger Things wurde Finn Wolfhard (15) über Nacht zum Star. Anschließend übernahm er eine Hammerrolle in der Neuverfilmung von Stephen Kings (70) Roman "Es" – nun folgt der nächste Coup: Finn hat wieder einen Horrorfilm an Land gezogen!

Netflix Will (Noah Schnapp), Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb Mclaughlin)

Anzeige

Wie der gebürtige Kanadier auf Instagram bestätigte, wird er nächstes Jahr an der Seite von Mackenzie Davis (30) im Horrorschocker "The Turning" zu sehen sein. Sein Post lässt darauf schließen, dass ihm nicht nur das Genre zu gefallen scheint: "Ich bin total aufgeregt, mit diesem wunderbaren Skript, Mackenzie Davis, Floria Sigismondi und all diesen coolen Leuten zu arbeiten!", gestand er. Der 14-Jährige wird ein Waisenkind spielen, das in einem von Geistern heimgesuchten Haus lebt. Neben den Drehs für das neue Movie erwartet den Teenager in den kommenden zwölf Monate aber noch mehr Arbeit: Dann wird er auch für die dritte Staffel von Stranger Things und für die Fortsetzung des gruseligen Clownklassikers vor der Kamera stehen.

Instagram / finnwolfhardofficial Finn Wolfhard

Anzeige

In seiner Rolle als Richie in der Neuauflage von "Es" überzeugte der Lockenkopf schon im letzten Jahr. Bereits vor dem Start in deutschen Kinos gab New Line Cinema bekannt, dass der nächste Teil des Horrorfilms in den USA am 6. September 2019 herauskommen soll.

Neilson Barnard/Getty Images "Es"-Cast Jeremy Ray Taylor, Finn Wolfhard, Jack Dylan Grazer, Sophia Lillis, Chosen Jacobs, Wya

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de