Keine Updates mehr von Kendall Jenner (22)? Ob in ihrer Realityshow Keeping up with the Kardashians oder über verschiedene Social-Media-Kanäle, die Schwester von Kim Kardashian (37) lässt ihre Fans ständig an ihrem Leben teilhaben. Jetzt scheint aber genau das dem erfolgreichen Model zu viel zu werden. Kendall will ihre App im kommenden Jahr aufgeben!