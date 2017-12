Wie anhand der Paparazziaufnahmen leicht zu erkennen ist, sind die Model-Schwestern treue Anhänger der New York Rangers, des Eishockey Teams des Big Apple. Für ein Spiel im Madison Square Garden hatten sich Bella und Gigi natürlich fangerecht in Schale geschmissen. Während sich die dunkelhaarige Bella für ein weißes Jersey entschieden hatte, zog die blonde Gigi lieber die blaue Version an. Toll sahen natürlich einfach beide aus.