Food-Baby oder noch ein Kardashian-Spross? Die Nachwuchsgerüchte bei dem Familienclan nehmen einfach kein Ende! Nachdem Khloé (33) ihre Schwangerschaft zugab , Kim (37) auf ihr Leihmutterkind wartet und Kylie (20) sich und den Babybauch versteckt, werden jetzt die nächsten Schwangergerüchte laut. Hat Kendall (22) etwa nur zu viel vom Festtagsessen genascht oder auch noch einen Braten in der Röhre? Ein Foto des Models heizte jetzt die Fan-Spekulationen an!

Auf Instagram postete Kendall Jenner ein Spiegel-Selfie in einem eng anliegenden Kleid. Auffällig: Bei dem sonst so schlanken Model scheint sich ein kleiner Bauch abzuzeichnen. In den Kommentaren überschlagen sich die Fans: "Babybauch", "Sie ist auch schwanger" oder "Plot Twist: Kendall ist schwanger, nicht Kylie", lauten die Vermutungen. Jedoch nicht alle User sind von dem Jenner-Babyglück überzeugt: "Ich glaube nicht, dass sie schwanger ist. Ich glaube, es liegt eher an ihrer Haltung", versucht ein anderer Follower die Meute zu beruhigen.