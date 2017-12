Der OK! liegen brandneue Paparazzi-Fotos vor, die Kylie mit einem schon ziemlich prallen Babybump zeigen. Doch Überraschung: Die Fotos sollen bereits im September entstanden sein, als Kylie die Geburtstagsfeier ihrer Freundin Jordyn Woods (20) besucht hatte. Inzwischen muss die kleine Schwester von Kim (37), Khloe (33) und Co. demnach also NOCH runder sein! Tatsächlich soll das erste Baby der Unternehmerin und ihrem Freund Travis Scott (25) schon Anfang Februar das Licht der Welt erblicken, wie ein Insider gegenüber Radar Online ausplauderte.