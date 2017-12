Anthony McPartlin gehört zu den bekanntesten Fernsehgesichtern Großbritanniens. Mit Britain's Got Talent und dem englischen Dschungelcamp moderiert er schon seit Jahren zwei der erfolgreichsten TV-Formate der Insel. Bisher immer an seiner Seite: Ehefrau Lisa Armstrong. Nach elf Jahren Ehe möchte sich der Fernsehstar nun jedoch scheiden lassen!

Wie ein Insider der Zeitung The Sun berichtete, soll die Beziehung schon längst in die Brüche gegangen sein: "Das mit Ant und Lisa ist definitiv vorbei. Er sieht keine Zukunft mehr für ihre Ehe." Wäre es nach dem Moderator gegangen, hätten die beiden das Liebes-Aus auch bereits offiziell bestätigt. Seine Noch-Ehefrau hat damit allerdings noch so ihre Schwierigkeiten. "Lisa fällt es schwer zu akzeptieren, dass es vorbei ist. Sie klammert sich noch an die Hoffnung, etwas retten zu können", meinte die Quelle.