Heiße Grüße gegen kalte Tage! Sophia Thiel (22) kann auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken: Die Fitness-Bloggerin schaffte es unter anderem auf das "Shape"-Cover und war Teil der Sixx-Serie "Fitness Diaries". Zugleich hat sie Anfang des Jahres die Millionengrenze auf Instagram geknackt. Kein Wunder: Bei ihr jagt schließlich ein Fotohighlight das nächste! So kassiert auch ihr aktueller, ziemlich heißer Schnappschuss wieder unzählige Likes.

Eigentlich kennen die Fans Sophia in Leggings, Sneaker und Sport-BH. Dabei liegt die Betonung auf "eigentlich", denn die Blondine setzt in letzter Zeit immer häufiger auf Röcke, High Heels und Kleidchen. Auch ihr aktueller Post folgt diesem Trend: In einem kurzen Dress und silberfarbenen Stöckelschuhen schickt die YouTuberin ihren Followern Luftküsse. "Wer ist schon alles ready für die Silvesternacht", fragt sie ihre Anhänger. Doch die haben nur Augen für ihr Outfit und bombardieren die Influencerin mit Komplimenten.