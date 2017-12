Man stelle sich vor: Man ist der Hauptact der größten New Yorker Silvesterparty, im Publikum warten Hunderttausende, vor den Fernsehbildschirmen Millionen auf eine Hammerperformance. Doch dann macht die Technik schlapp, der Playback(!)-Gesang passt so gar nicht zum Ton vom Band, sämtliche Rettungsversuche scheitern. Genau so machte sich Mariah Carey zum Jahreswechsel 2016/2017 zum Gespött der Veranstaltung. Mittlerweile kann sie offenbar darüber lachen, denn heute wird sie laut TMZ wieder ins neue Jahr singen – am Times Square – mit einem ihrer berühmtesten Songs.

Bahnt sich da etwa eine zweite Silvester-Katastrophe an? In wenigen Stunden ist es endlich so weit: Wenn die Uhr heute Nacht Null schlägt, wird auf der ganzen Welt das neue Jahr eingeläutet. Vor allem auf den Time Square in New York werden etliche Augen gerichtet sein. Dort steigt wie jedes Jahr eine der wohl größten Sausen der Welt – inklusive fettem Showprogramm. Fans dürfen sich vor allem auf Mariah Carey freuen. Nach ihrem Super-GAU im vergangenen Jahr bekommt die Sängerin 2017 ihre zweite Chance. Ob der Plan der Imagerettung aufgeht? Schließlich soll die Blondine einen ihrer schwersten und weltweit am meisten gefeierten Hits performen. Wie das Medienportal berichtet, stehen Klassiker wie "Hero" aus ihrem eigenen Repertoire auf der Playlist. Oh weia!