Auf Instagram lassen die beiden Beautys ihre Fans an dem Kurztrip teilhaben und zeigen, wie viel Spaß sie miteinander haben. Neben Grace und Sara sind auch deren Schwester Sali, sowie Sängerin Femme Schmidt mit on tour. "Jung, wild und frei", schreibt Grace zu einem Schnappschuss des Squads und bringt damit ihre Freude über die winterliche Auszeit zum Ausdruck. Auch Sara ist von dem Jahresabschluss ganz begeistert, wie ihre Worte "Ein perfektes Ende für ein wundervolles Jahr" zeigen. Ob beim gemeinsamen Sprung in die Lüfte, einem kurzen Sonnenbad oder einer abendlichen Winter-Kuschel-Session im Schnee: Die Mädels genießen die gemeinsame Zeit ganz offensichtlich in vollen Zügen.