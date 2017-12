Justin Timberlake (36) ist für seine gewollten Jokes und Photobomb-Aktionen bekannt. So kann es auch mal vorkommen, dass er sich hinter seine ahnungslose Frau Jessica Biel (35) bei den Oscars positioniert und ihr die Show stiehlt. Was seine Frau wohl dazu sagt? Jessica ist jedenfalls ganz der Profi und lässt sich nicht aus dem Konzept bringen.

Hollywood-Schauspieler Will Smith (49) ist ebenfalls so ein Scherzkeks, der sich bewusst gerne mal zum Affen macht. Ganz spontan und doch beherzt fasst er nämlich auf der Premiere von seinem Film "Focus" seiner Frau Jada Pinkett-Smith (46) an den Allerwertesten.

Für ungewollt komische Momentaufnahmen sorgte aber auch schon so manch ein Powerauftritt von Rihanna (29). So wurde die Pop-Diva bei einem Konzert in Manchester in einer merkwürdigen Hock-Position abgelichtet. Ob das RiRi im Nachhinein peinlich war?