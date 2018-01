Ist das die schönste Danksagung und Liebeserklärung aller Zeiten? Hanna Weig (22) ist im absoluten Glücksrausch! Die schöne Influencerin darf sich nicht nur frischgebackene Mama nennen, sondern hat in GZSZ -Liebling Jörn Schlönvoigt (31) auch die große Liebe gefunden. Wie stark ihre Gefühle für den TV-Star sind, macht die gelernte Bankauffrau in einem emotionalen Statement deutlich!

"Danke Schatz für das schönste Jahr in meinem Leben! Danke, dass du immer für mich da bist, mich unterstützt in all meinen Träumen, dass du in harten Zeiten tapfer bleibst, mir Mut gibst und für mich da bist", beginnt die verknallte Neu-Mama ihren rührenden Post auf Instagram. Das vergangene Jahr sei für die YouTuberin dank Jörn ein absolutes Highlight gewesen. Neben Reisen nach Dubai und Mallorca habe der Schauspieler seiner Süßen viele neue Dinge gezeigt und gelehrt.